Nieuwe regering heeft eerste nationale staking aan haar been 11 december 2018

In verscheidene sectoren en bedrijven wordt deze week door de vakbonden actiegevoerd tegen het regeringsbeleid - in het bijzonder tegen de pensioenplannen. Vrijdag vindt een nationale actiedag plaats met stakingen en blokkades. De acties vinden vaak in gemeenschappelijk front plaats en zijn ook gericht tegen de houding van de werkgevers in het debat rond de zware beroepen. ABVV-topman Robert Vertenueil zegt dat in Luik en Charleroi vrijdag al 24-urenstakingen gepland zijn. Er kunnen ook blokkades bij bedrijven plaatsvinden, net als "verrassingsacties" op wegen.

