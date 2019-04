Exclusief voor abonnees Nieuwe reeks volgt mensen die met 5 euro per dag moeten overleven 11 april 2019

Nadat hij zich in 'The Sky Is The Limit' helemaal onderdompelde in het leven van vermogend Vlaanderen, bezoekt reporter Peter Boeckx vanavond in 'Don't Worry, Be Happy' mensen die het met veel minder moeten stellen.

