Nieuwe radiozender NRJ start op 3 september 10 augustus 2018

De radioherfst krijgt er een zender bij. Op maandag 3 september om 6 uur gaat NRJ live de ether in. Zo krijgt de internationale zender, die vooral in Frankrijk populair is, een Vlaamse poot. NRJ wil actieve stedelingen van 14 tot 44 jaar bereiken en doet dat met een pak jonge radiomakers. Kim Muylaert (28) uit Gent neemt de ochtend voor haar rekening. Zij gaat dus de concurrentie aan met toppers als Sam, Heidi en Wim op Qmusic en Peter en Julie op MNM. Zijn ook te horen op NRJ: Louise Ailliet (24) op weekdagen tussen 12 en 15 uur, Valerie Wynants (24) op weekavonden tussen 19 en 22 uur, Emma Salden (22) op zondag van 19 tot 22 uur en Youssef El Kaouakibi (24) op zaterdag tussen 20 en 22 uur. Wat muziek betreft, maakt de zender zich sterk dat er enkel songs gespeeld worden die hoogstens vijf jaar oud zijn. NRJ Vlaanderen opereert vanuit Antwerpen, maar zal met vliegende reporters en regionale nieuwsploegen het nieuws van de Vlaamse steden brengen. De zender is voor de helft in handen van De Vijver Media, het moederhuis achter onder meer VIER en VIJF, en voor 50 procent van uitgever Mediahuis. (MC)

