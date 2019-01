Nieuwe president woonde drie jaar in Vlaanderen 11 januari 2019

De nieuwe president van Congo, Félix Tshisekedi, heeft een tijdlang in Glabbeek in Vlaams-Brabant gewoond. Samen met zijn vader, Etienne Tshisekedi, die gewezen premier en oppositieleider in Congo was, en de rest van het gezin leefde hij tussen 1989 en 1992 in Glabbeek als politiek vluchteling. De burgemeester van Glabbeek, Peter Reekmans, kende hem persoonlijk. "Als jong politicus van de Vld Jongeren heb ik de nieuwe president van Congo leren kennen als mede-inwoner in mijn geboortedorp Bunsbeek. Wij hadden zelfs enkele gesprekken over politiek en de situatie in Congo", aldus Reekmans. "Hij was een zeer vriendelijk, intelligent en minzaam man. Félix en zijn vriendin deden ook alle moeite om zich hier in te burgeren. Je zag ze regelmatig op allerlei activiteiten en ze hadden veel contact met andere inwoners." Reekmans gaat nu Félix een felicitatiebrief schrijven. "En als hij binnenkort eens als president een bezoek brengt aan ons land, nodig ik hem graag uit in onze gemeente." (VDT)

