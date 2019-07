Exclusief voor abonnees Nieuwe premier Boris Johnson ziet het zitten 24 juli 2019

Een grote verrassing was het niet, maar de charismatische en flamboyante Boris Johnson (55) is gisteren tot nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk verkozen. Twee derde van de ongeveer 160.000 stemgerechtigde leden van de Conservatieve Partij kozen het enfant terrible van de Britse politiek boven concurrent Jeremy Hunt. "We gaan de brexit tegen 31 oktober rondkrijgen, en zullen voordeel halen uit alle kansen die dat met zich meebrengt", sprak de notoire EU-criticus na zijn verkiezing. Johnson legt vandaag de eed af bij de Queen, nadat Theresa May daar haar ontslag heeft ingediend. (SPK)

