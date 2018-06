Nieuwe piek 209 transmigranten gevat in Zeebrugge 07 juni 2018

Het aantal transmigranten dat opgepakt wordt in de haven van Zeebrugge heeft vorige maand een nieuwe piek bereikt. Er werden liefst 209 zogenaamde 'havenindringers' geklist, 74 meer dan in maart en zelfs 113 meer dan in februari. Van de 209 gearresteerde vluchtelingen bracht het Brugse parket er 18 voor de rechtbank. "We hanteren een aanpak op maat", verduidelijkt procureur Frank Demeester van het Brugse parket. "Standaard dagvaarden we vanaf de derde betrapping, maar indien er agressie of grote schade in het spel is, kan dit ook al bij een eerste of twee arrestatie gebeuren."

