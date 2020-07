Exclusief voor abonnees Nieuwe patrouillehond voor agent die Drago en Blue verloor in crash 03 juli 2020

Een zwaar verkeersongeval haalde begin februari het leven van Björn De Waele (42), hondengeleider van de politiezone Damme/Knokke-Heist, overhoop. Het verlies van zijn politiehonden Drago en Blue liet geen enkele dierenliefhebber onberoerd. Vandaag werkt Björn hard aan zijn comeback met Diesel (1), een Mechelse herder. "Zelfs uit het buitenland kwamen reacties. Diesel vond ik uiteindelijk in Limburg via een Facebookgroep. Er was meteen een klik." Of Diesel uiteindelijk een échte patrouillehond kan worden, zal nog moeten blijken. De komende tijd wacht nog een intense voorbereiding op het echte politiewerk. "De opleiding van een 'dual purpose'-hond duurt ongeveer 800 uren. Eind dit jaar hoop ik al met Diesel als patrouillehond inzetbaar te zijn." (MMB)

