Nieuwe parking met 59 plaatsen bij Berendrecht Sport 22 juni 2018

Er komt een nieuwe parking aan de Monnikenhofstraat bij Berendrecht Sport begint. De parking, goed voor 59 parkeerplaatsen, wordt aangelegd in waterdoorlatende grasbetontegels. Ook de rijbaan naar de parking en de openbare verlichting worden vernieuwd. De werken starten binnenkort en duren tot eind augustus. Tijdens het bouwverlof, van 6 juli tot en met 30 juli, wordt er niet gewerkt. De straat richting Berendrecht Sport blijft bereikbaar. De werken vinden plaats op de parking zelf en zullen dus weinig hinder veroorzaken voor de omwonenden. Alleen wanneer het asfalt wordt vernieuwd in augustus, is de straat enkele dagen niet bereikbaar. (FSE)