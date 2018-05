Nieuwe opsteker voor Neuer: 70 speelminuten 31 mei 2018

Het gaat in stijgende lijn voor Manuel Neuer. Nadat de doelman maandag met Duitsland dertig minuten in actie kwam tegen de nationale U20, speelde hij gisteren met diezelfde U20 zeventig minuten tegen de A-ploeg. Met onder meer enkele goede reddingen zorgde hij ervoor dat de beloften 'maar' met 0-2 verloren. Een nieuwe opsteker voor het WK, waar bondscoach Löw de 32-jarige keeper - indien volledig hersteld van zijn gebroken middenvoetsbeentje - wil uitspelen als nummer één. Een kleine stunt, gezien zijn laatste wedstrijd (met Bayern München) al van 16 september vorig jaar dateert. De ultieme test vindt zaterdag plaats als 'Die Mannschaft' oefent in en tegen Oostenrijk. (WDK)