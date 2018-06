Nieuwe ontmoeting tussen Trump en Poetin op til 25 juni 2018

De Amerikaanse president Donald Trump zal zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin "in de nabije toekomst" ontmoeten. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd op de Amerikaanse zender MSNBC. Trump zelf had vorige week al gewag gemaakt van een mogelijke ontmoeting met Poetin in juli.

