Exclusief voor abonnees Nieuwe MR-voorzitter: "Met paars-groen redden we het niet" 09 december 2019

De zes paars-groene partijen alleen volstaan niet om formatiegesprekken op te starten. Dat maakt de nieuwe voorzitter van de MR, Georges-Louis Bouchez, duidelijk in een interview met 'De Tijd'. "We gaan het er de komende vijf jaar niet mee redden, want er is geen stabiele meerderheid", zegt de Waalse liberale voorzitter. Neemt informateur Paul Magnette (PS) het cdH mee, dan zou zo'n coalitie wel aan 81 zetels komen.