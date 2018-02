Nieuwe missie: imago redden SCHENKERS HAKEN AF, VRIJWILLIGERS PLOOIEN ZICH DUBBEL 14 februari 2018

"Het wordt hard werken om ons imago weer op te krikken", sakkert Annemie Vandeput van Oxfam Solidariteit België. De Belgische tak heeft niets met het schandaal op Haïti te maken, maar Oxfam is Oxfam in de ogen van de mensen. En dat een Belg -Roland van Hauwermeiren, op dat moment directeur van Oxfam UK - mee moest opstappen nadat bekend werd dat hulpverleners in 2010 seksfeestjes hielden met prostituees op Haïti, doet de organisatie in ons land weinig goed natuurlijk.

