Exclusief voor abonnees Nieuwe mijlpaal voor Messi 28 november 2019

00u00 0

Barcelona schudde gisteren Borussia Dortmund met 3-1 af voor een autoritaire kwalificatie als groepswinnaar. Van de Belgen bij Dortmund startte Witsel in de basis en begon Thorgan Hazard op de bank. Barça liet er geen gras over groeien: Suárez zag eerst nog een goal afgekeurd om rond het halfuur op aangeven van Messi toch de score te openen. Nog voor de rust leek Barça al zijn schaapjes op het droge te hebben met de 2-0 via Messi zelf. Hij smukte zo zijn 700ste officiële match voor Barcelona op met alweer een record: zijn doelpunt betekende dat hij tegen liefst 34 verschillende tegenstanders in de Champions League gescoord heeft. Niemand die dat hem voordeed: Ronaldo en Raúl troffen tegen 33 verschillende teams in de CL raak. In de tweede helft nam Griezmann, met opnieuw een assist van Messi, alle twijfels weg voor de 3-0. Zo maakte de 'tridente' hoogstpersoonlijk dus komaf met Dortmund, dat via Sancho wel nog kon milderen. Thorgan Hazard kwam niet van de bank. Wist coach Lucien Favre dan niet dat hij eerder al eens in de CL met Mönchengladbach gescoord had tegen Barcelona? (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Messi

Barcelona

sportdiscipline

voetbal

sport

Dortmund

CL

Barça