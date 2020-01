Exclusief voor abonnees Nieuwe locatie én experten in 'Stukken van mensen' 29 januari 2020

Heel wat nieuwigheden in het vijfde seizoen van 'Stukken van mensen'. Het VIER-programma verhuist naar de Verbeke Foundation in Kemzeke, waar een aantal nieuwe kunstdealers vanavond hun opwachting maken. Onder hen de Antwerpse antiquair Frank Van Laer, die hoopt om enkele schatten binnen te halen. Designexpert Yves Chung trad in één van de vorige seizoenen dan weer op als verkoper. Tot slot is ook Carlo Bonte nieuw. Na jaren ervaring op de Londense antiekmarkt keerde hij terug naar zijn geboortestad Brugge, om daar een eigen veilinghuis te starten.

