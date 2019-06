Exclusief voor abonnees Nieuwe lente, nieuwe trommel 01 juni 2019

00u00 0

Een nieuwe lente, dus ook nieuwe koekjestrommels bij Delacre. Drie zelfs, met aangepaste lentepatronen of blikken deksel in de vorm van vlinders, kolibri's of klaprozen. Binnenin is de inhoud ongewijzigd gebleven en vindt u de zestien vertrouwde koekjesvariëteiten terug. (StV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis