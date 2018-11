Nieuwe kunstgrasmat op Stayen voor PO1? 13 november 2018

De versleten kunstgrasmat is een doorn in het oog van STVV. Normaliter zou de club na dit seizoen bekijken hoe de grasmat te vervangen, mogelijk kan dit als de goede resultaten aanhouden nog versneld voor PO1 gebeuren. "Tijdens de winterstop is het wel onmogelijk nieuw kunstgras te leggen omdat de temperaturen dan te laag zijn", zegt Brys. "We willen er geen drama van maken, maar de club is het eens dat de kwaliteit nu te laag is. Wij zijn ook het meest benadeeld omdat we er vijftien keer op moeten spelen. De mat vraagt gewoon om vervanging en het nieuwe kunstgras evolueert nog altijd. We zitten nu al aan de vijfde of zesde generatie, we gaan er vanuit dat het op een nieuwe mat aangenaam voetballen is." (BF)

