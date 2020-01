Exclusief voor abonnees Nieuwe kleuren voor Van der Poel, maar we zullen ze niet snel zien 02 januari 2020

Zeg niet langer: Corendon-Circus. Maar wel: Alpecin-Fenix. Het reisbedrijf en het gokkantoor (dat hoofdsponsor wordt bij Wanty-Gobert) nemen na vier jaar trots en tevreden afscheid van de gelijknamige wielerploeg van Mathieu van der Poel. De wereldkampioen veldrijden, nog niet in zijn nieuwe donkerblauwe outfit maar uiteraard in regenboogshirt, dankte zijn nieuwe geldschieters (een Duits shampoomerk dat zich eerder al koppelde aan Katusha en een Italiaanse firma in interieurdesign) in Baal met zijn zeventiende zege op achttien crossen. "Ik vierde de overgang van oud naar nieuw naar goeie gewoonte redelijk sober. Hapje gegeten en op tijd in bed. Op een paar verkleumde handen na, houd ik een goed gevoel over aan deze zege. Of ik zelf de tel nog bijhou? (lacht) "Dat ik er maar eentje verloren heb, kan ik wel onthouden, ja. Ik ben aan een onwaarschijnlijk seizoen bezig. Elke keer opnieuw denk ik: 'Dit valt moeilijk te herhalen, laat staan te overtreffen. Toch lukt het me nu al een paar jaar op rij om zoveel te winnen. Ik kan er alleen maar blij mee zijn." Komend weekend 'dubbelt' Van der Poel in Gullegem (zaterdag) en Brussel (zondag). Daags na het NK in Rucphen (12/1) start hij nog in Otegem. Daarna last hij, met het oog op het WK, een tweede stage in in Benicassim. (JDK)

