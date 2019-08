Exclusief voor abonnees Nieuwe klap voor Panthers Red Panthers - Ierland 1-2 24 augustus 2019

00u00 0

Het is niet het EK van de Red Panthers. Ook de wedstrijd uit de plaatsingsronde tegen Ierland - weliswaar vicewereldkampioen - ging verloren: 1-2. Dankzij een intikker van Ambre Ballenghien in de 44ste minuut leken de Panthers op een gelijkspel af te stevenen, maar in de voorlaatste minuut kregen ze na een goal van Anna O'Flanaghan opnieuw een zware klap te verwerken. Morgen moét er gewonnen worden tegen het zwakke Wit-Rusland om degradatie uit de Europese A-poule te vermijden. (WWT)