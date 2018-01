Nieuwe keeper op komst? 27 januari 2018

00u00 0

Pech achtervolgt Frank Boeckx. Vorig seizoen onderging hij een operatie aan de onderrug, maar nu heeft hij weer pijn in dezelfde zone - diepe zucht. "Frank moet extra onderzoeken ondergaan", aldus Vanhaezebrouck. "Pas nadien zullen we zien wat we moeten doen." Als blijkt dat Boeckx maanden out is, houdt Anderlecht enkel Matz Sels en Boy de Jong over onder de lat - te weinig. En dan moet paars-wit de transfermarkt op. Hein: "Gelukkig staat er in het reglement dat als een keeper langdurig out is, je ook na 31 januari nog een vervanger mag aantrekken."