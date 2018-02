Nieuwe kans van engelbewaarder én rechter 20 februari 2018

De 24-jarige Jens Vermote uit Diksmuide heeft zowel van zijn engelbewaarder als van de politierechter in Veurne een tweede kans gekregen. In mei vorig jaar kroop de jonge vader door het oog van de naald. Hij reed te snel en had wat gedronken toen hij een boom ramde en in een vaart belandde. De twintiger, die drie gebroken nekwervels had opgelopen, kon net zijn hoofd boven houden terwijl zijn auto wegzonk. Hij raakte verlamd aan de linkerarm en revalideert nog steeds, maar het had veel erger kunnen aflopen. "Besef je het wel? Bekijk die foto eens", vroeg de rechter. Waarop Jens zei: "Ik besef het maar al te goed. Ik heb het lesje van mijn leven geleerd. Het ongeval heeft zo'n enorme impact gehad. Ik kan mijn eigen dochter niet optillen met die arm. Dat doet me zo'n hartzeer. Het is mijn eigen schuld en ik ben dankbaar voor de nieuwe kans." De rechter gaf Jens enkel een verkeerscursus en 208 euro boete, volledig met uitstel. Jens gaat intussen elke dag revalideren en verwacht een tweede dochtertje in juli. "Ik wéét waarom ik het doe", besluit hij. (JHM)

