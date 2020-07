Exclusief voor abonnees Nieuwe kalender lijkt al meteen waardeloos 09 juli 2020

Hopelijk was uw agenda nog niet aangevuld. Amper zes uur nadat de Pro League trots de kalender voor het nieuwe seizoen voorstelde, is die mogelijk al waardeloos. Door de beslissing van het BAS om de degradatie van Waasland-Beveren nietig te verklaren, kan het speelschema voorlopig opnieuw de ijskast in. Want wat als de Waaslanders straks tóch in 1A blijven? Rechtenhouder Eleven Sports staat alvast in nauw overleg met de Pro League. Zij wachten de uitkomst van het dossier af, maar hopen dat er snel duidelijkheid komt. In principe is Eleven Sports flexibel over het format, maar ze hopen dat de play-offs behouden blijven.

