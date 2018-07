Nieuwe hotelservice: gezuiverde lucht 20 juli 2018

00u00 0

Het recent geopende hotel Cordis Shanghai in China pakt uit met een wel heel ongewone manier om het gasten naar de zin te maken: het biedt gezuiverde lucht aan. Sjanghai, de grootste stad van het land, heeft te kampen met zware luchtverontreiniging, die soms erger is dan in hoofdstad Beijing. Zo is er een enorme stijging van de PM2.5-deeltjes, een schadelijk stofdeeltje dat in de longen of bloedsomloop belandt, en in combinatie met koolstofdioxide nog gevaarlijker wordt om in te ademen. Bovendien dringt het ook gebouwen binnen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over China

Beijing

Sjanghai