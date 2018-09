Nieuwe hoofdredactrice voor 'VTM Nieuws' 07 september 2018

Na de brief die dertien VTM-journalisten naar de directie stuurden om hun bezorgdheid te uiten over de kwaliteit van het 'VTM Nieuws', is gisteravond beslist om een nieuwe chef aan te stellen. An Goovaerts - tot nu toe hoofdredactrice van 'De Morgen' - neemt tijdelijk het roer over. Ze begint vandaag aan haar nieuwe opdracht. Haar voorganger, Nicolas Lataire, die sinds 2010 hoofdredacteur was van het 'VTM Nieuws', verlaat het bedrijf. Ook Kris Hoflack, directeur Nieuws bij De Persgroep-Medialaan, heeft ontslag genomen.

