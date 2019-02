Nieuwe grasmat voor play-off 1 22 februari 2019

Het "Blankenberge-veld" is aan zijn laatste weken bezig. Club Brugge gaat na de reguliere competitie een nieuwe grasmat leggen - een andere optie had het niet. Door de rollercoaster van weersomstandigheden is het huidige veld play-off 1-onwaardig. Club had een jaar geleden nochtans de garantie gekregen dat de grasmat zeker twee seizoenen zou meegaan. Niet dus. Vandaar dat blauw-zwart nu een 'Grassmaster' heeft besteld. Een duurdere grasmat, maar dan ook kwalitatief beter en een stuk duurzamer. Benieuwd of Cercle Brugge dit keer wel in de kosten deelt. (NP)