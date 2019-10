Exclusief voor abonnees Nieuwe 'Ghost Recon' zoekt het breekpunt op 05 oktober 2019

00u00 0

In 'Ghost Recon: Breakpoint', een nieuwe militaire schietgame van Ubisoft, staat het breekpunt centraal dat de jongens/meisjes van de mannen/vrouwen onderscheidt: het punt waarop de krijger er mentaal en fysiek onderdoor zit, en vervolgens toch blijft doorgaan. Daarom zit er een (licht) overlevingselement in verwerkt, en ga je in de heftige schietpartijen een stevig potje manken nadat je werd geraakt. Maar toch doe je verder, want je teammaats - de game kan met één tot vier spelers worden gespeeld - hebben je nodig.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis