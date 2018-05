Nieuwe gevangenis Beveren al aan renovatie toe 14 mei 2018

De gevangenis van Beveren is nog maar vier jaar oud, maar er staat al een gigantische renovatie op het programma. De betonnen vloeren van de 190 cellen moeten worden vervangen. Het complex in Beveren werd in 2014 in gebruik genomen. De gevangenis, waar plaats is voor ongeveer 300 gedetineerden, heet naar Belgische normen "state of the art" te zijn, maar na amper vier jaar zitten de celvloeren vol gaten en bulten. "Er is een veeleer esthetisch probleem van blaasvorming opgetreden op de vloer in 190 cellen", bevestigt Johan Vanderborght, woordvoerder van de Regie der Gebouwen. Het consortium Interbuild-BAM, dat de gevangenis gebouwd heeft, zal de kosten dragen. (DBA)