Nieuwe geneesmiddelen jagen Riziv op kosten 19 juni 2018

00u00 0

In de rekeningen 2017 van het Riziv heeft de farmaceutische industrie zijn budget met 267 miljoen euro overschreden. Een onuitgegeven situatie, terwijl de andere sectoren van de sociale zekerheid wel een belangrijk begrotingsoverschot realiseren. Zo vertoont de post 'medische erelonen' een bonus van 82 miljoen euro en de ziekenhuizen een overschot van 62 miljoen euro. De verpleegkundige verzorgingen en de tandartsen hebben 34 en 33 miljoen euro minder uitgegeven dan voorzien. Maar naast de cijfers van de goede leerlingen tekent de farmaceutische industrie voor een overschrijding van 267 miljoen euro op een initieel budget van 4 miljard euro. Zonder deze overschrijding zou de rekening 'gezondheidszorg 2017' op een bonus van 325 miljoen euro uitkomen in plaats van de opgetekende 58 miljoen. Het is vooral de ziekenhuisfarmacologie, en in het bijzonder de introductie van innoverende behandelingen, die geleid heeft tot de ontsporing. "We zijn veel eerder dan voorzien aan het begin van deze legislatuur geconfronteerd met een golf van innovatie. Dat onverwacht succes ligt aan de basis van de begrotingsoverschrijding", aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN