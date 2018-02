Nieuwe Fed-voorzitter doet markten twijfelen 28 februari 2018

Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, heeft de vrees voor vier renteverhogingen in de VS nieuw leven ingeblazen. In zijn eerste publieke optreden benadrukte Powell dat hij de weg wil volgen die zijn voorganger Janet Yellen heeft uitgestippeld. "Het rentebepalende comité van de Fed blijft een evenwicht zoeken tussen het vermijden van een oververhitte economie en het opnieuw bereiken van 2% inflatie op duurzame wijze", stelt Powell. Met andere woorden, de Fed gaat zijn beleid normaliseren en geleidelijk renteverhogingen doorvoeren. Nadien, in zijn antwoorden op vragen van leden van het Huis van Afgevaardigden, toonde Powell zich optimistisch over de Amerikaanse economie. Dat doet bij beleggers de vrees rijzen dat de Fed dit jaar geen drie, maar vier renteverhogingen zal doorvoeren. Die twijfel miste zijn effect niet. De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot omhoog tot 2,91%, en ook de dollar versterkte tegenover de euro.

