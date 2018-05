Nieuwe Europese privacywet schrikt vooral handelaars af 25 mei 2018

00u00 0

Goed nieuws voor wie een overvolle mailbox grondig beu is: vandaag treedt de nieuwe Europese privacywet GDPR in werking waardoor bedrijven die ons bestoken met e-mails vol reclame aan strengere eisen moeten voldoen. Zo mag een ondernemer voortaan alleen nog mailen voor het welbepaalde product waarvoor iemand klant is. Wie dus een boek koopt bij een winkel mag niet opeens reclame krijgen voor speelgoed. Daar moet eerst toestemming voor gegeven worden. Ook wie nog geen klant is, mag nooit zomaar reclame ontvangen. Bovendien moet iedereen zich makkelijk uit het adressenbestand kunnen uitschrijven. Vooral de fikse boetes - tot 4% van de jaaromzet - schrikken af. Volgens het NSZ beweert 42% geen reclame meer te zullen sturen. Nog eens 21% wil beduidend minder mails verzenden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN