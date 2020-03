Exclusief voor abonnees Nieuwe elektrische BMW heeft bereik van 600 kilometer 04 maart 2020

De Duitse luxewagenbouwer BMW heeft zijn nieuwe elektrische i4 gepresenteerd. Het is een vierdeurs Gran Coupé die dankzij nieuwe batterijtechnologie een rijbereik van 600 kilometer heeft. De volledig elektrische i4 zou volgend jaar in München van de band rollen. Opvallend: de presentatie van de wagen gebeurde zonder publiek en werd gepresenteerd via het internet. Dat komt door het coronavirus, wat vorige week al leidde tot de annulering van het autosalon in Genève. BMW wil dit en volgend jaar in totaal een half miljoen plug-inhybrides en volledig elektrische wagens verkopen. Dat zou moeten volstaan om tegemoet te komen aan de verscherpte CO2-normen die Europa opgelegd heeft.