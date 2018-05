Nieuwe eindtermen: geen 'passé composé' meer in eerste middelbaar? 24 mei 2018

Minister van Onderwijs Crevits (CD&V) heeft signalen ontvangen dat de lat bij de nieuwe eindtermen te laag ligt. Dat zegt ze na een waarschuwing van Oeso-onderwijstopman Dirk Van Damme, die eerder ook aangaf dat hij "verontrustende signalen" had ontvangen uit de commissies die de eindtermen voorbereiden. "Vanuit de commissies voor Nederlands en vreemde moderne talen heb ik dezelfde boodschap gekregen", zegt Jo De Ro (Open Vld). "Zo zou voor Engels of Frans in het eerste jaar van het middelbaar geen verleden tijd meer worden aangeleerd."

