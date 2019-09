Exclusief voor abonnees Nieuwe dino ontdekt: Japanse Drakengod 12 september 2019

00u00 0

In Japan is een nieuwe dinosaurussoort ontdekt nadat onderzoekers een volledig skelet van liefst acht meter lang in elkaar hebben gezet. Het diertje kreeg de naam 'Kamuysaurus japonicus' of 'Japanse Drakengod' en maakt deel van de Hadrosauridae-familie - dino's met een bek die lijkt op de snavel van een eend. Geschat wordt dat het skelet afkomstig is van een volwassen exemplaar van 4 of 5 ton dat op twee of vier poten liep. De 'Japanse Drakengod' leefde waarschijnlijk aan de kust, wat vrij zeldzaam is voor planteneters die in het late krijttijdperk op aarde liepen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis