Nieuwe DHL-hub levert 200 jobs op 23 februari 2018

00u00 0

Op Brucargo, de vrachtzijde van Brussels Airport, heeft pakjesbedrijf DHL Express gisteren een nieuw sorteercentrum ingehuldigd (foto). In de nieuwe hub, waarin tot 42.000 pakjes per uur kunnen worden verwerkt, werd 114 miljoen euro geïnvesteerd en daardoor wordt de capaciteit van DHL in Brussel bijna verviervoudigd. "Onze regionale hub in Brussel is in volume nu groter dan tien jaar geleden, toen Brussel nog de Europese hub van DHL Express was", benadrukte CEO Ken Allen. Tot DHL besliste om het Europese knooppunt te verhuizen naar het Duitse Leipzig, waarbij 1.500 banen verloren gingen. Intussen heeft DHL in Europa meerdere hubs uitgebouwd, waaronder ook op Brucargo. Vandaag werken bij DHL Express 1.200 mensen, inclusief de 200 nieuwe medewerkers die met deze hub gepaard gingen. Die jobs zijn intussen al ingevuld. Maar daar kunnen de komende jaren nog extra jobs bijkomen, verzekert men bij DHL Express.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN