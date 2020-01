Exclusief voor abonnees Nieuwe deeltjesversneller is maar centimeters groot 18 januari 2020

Bij het woord deeltjesversneller denken de meesten van ons spontaan aan cirkelvormige buizen van tientallen kilometers lang, zoals bij CERN, het Europees Centrum voor Deeltjesonderzoek in Genève. Amerikaanse onderzoekers komen nu echter met een piepkleine deeltjesversneller die past op een siliciumchip. Elektronen zouden daar met behulp van een infraroodlaser in versneld kunnen worden tot 94 procent van de lichtsnelheid. "We willen versnellertechnologie democratiseren voor talrijke toepassingen", aldus onderzoeker Neil Sapra van de universiteit van Stanford. De mogelijkheden variëren van materiaalonderzoek tot het bestrijden van kanker.

