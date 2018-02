Nieuwe decoder laat Netflix toe 14 februari 2018

Telenet gaat mogelijk nog dit jaar zijn nieuwe decoder lanceren. De laatste softwaretesten lopen momenteel en Telenet zal de nieuwe decoders in de zomer op een testpubliek loslaten. Met het nieuwe toestel zullen Telenet-klanten ook Netflix kunnen ontvangen. Dat is nu niet mogelijk. Telenet zag Netflix tot nu als een grote concurrent voor zijn eigen Play (More), maar die mening is veranderd. "Netflix is niet noodzakelijk een vervanger voor Play. We hebben alle films beschikbaar voor Netflix", zegt topman John Porter nu. "Maar tussen de twee is er veel correlatie. We denken dat klanten die Play More hebben ook interesse zullen hebben in Netflix. Het gaat meestal om mensen die graag en veel tv-kijken." (FrD)