Nieuwe dag, nieuw slecht rapport voor onderwijs 05 april 2019

Uit een studie in opdracht van het Vlaams ministerie van Onderwijs blijkt dat nog maar acht op de tien leerlingen de eindtermen voor Nederlands halen aan het einde van de lagere school. Vijf jaar eerder waren dat er negen op de tien. In die eindtermen staat wat kinderen volgens de overheid moeten kennen en kunnen. Voor wiskunde springen nog minder jongeren over de lat. Dat is dan weer de conclusie van een analyse van de toetsen die bijna 3.000 leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs aflegden. Als er bewerkingen aan te pas komen, haalt nog maar 22% de eindtermen, tegenover 28% in 2009. Al is er ook goed nieuws. Zo zijn meisjes tegenwoordig gemotiveerder voor wiskunde. (LVB)