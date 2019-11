Exclusief voor abonnees Nieuwe concurrent schrikt Hubert niet af 04 november 2019

00u00 0

Guillaume Hubert, vorige dinsdag de pineut tegen Moeskroen met een late penaltyfout, stond toch opnieuw onder de lat bij Cercle. Niet evident, want groen-zwart sloot vrijdag de Tunesische international Mouaz Hassen aan. Die was ook speelgerechtigd geraakt, maar zat toch nog niet op de bank. Daar was ook geen plaats meer voor Loïc Badiashile, die met een onvoldoende naar Monaco wordt teruggestuurd. "Ik vind het normaal dat de club de concurrentie onder de doelmannen wil opdrijven", reageert Hubert, die in de tweede helft weer enkele goeie reddingen deed. "Ik ga de strijd met open vizier aan." (LUVM)