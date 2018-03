Nieuwe commissie over repatriëring migranten vandaag van start 09 maart 2018

Vanaf vandaag buigt een evaluatiecommissie met experts zich over de gedwongen en vrijwillige terugkeer van migranten. De opvolger van de commissie-Vermeersch - opgericht na de dood van Semira Adamu in 1998 - zal de commissie-Bossuyt heten, want emeritus rechter Marc Bossuyt zit de vergaderingen voor. De experts zullen gedurende twee jaar maandelijks samenkomen. Binnen één jaar moet er wel al een tussentijds rapport met aanbevelingen klaar zijn. (IVDE)