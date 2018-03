Nieuwe commissie buigt zich over repatriëringen Redactie

09 maart 2018

00u00 0 De Krant Vanaf vandaag buigt een evaluatiecommissie met experts zich over de gedwongen en vrijwillige terugkeer van migranten. De zogenaamde commissie-Vermeersch wordt de commissie-Bossuyt, want emeritus rechter Marc Bossuyt zal haar in goede banen leiden.

Na het rapport over de vermeende folteringen in Soedan van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) kondigde premier Michel aan dat er een opvolger kwam voor de commissie-Vermeersch. Het idee voor zo'n evaluatiecommissie rond de terugkeer van migranten leefde al even, zegt Francken.

"In het parlement diende sp.a-Kamerlid Monica De Coninck er een wetsvoorstel voor in, maar ook op het kabinet speelden we al lang met dat idee. De Europese situatie is fors veranderd. En ik ben voorstander van transparantie. Toen de Soedan-zaak uitbarstte, heb ik met de premier besproken daar niet mee te wachten. De regering was het eens."

Samenstelling commissie

Emeritus Internationaal Recht Marc Bossuyt wordt voorzitter. Bossuyt was commissaris-generaal van het CGVS, rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof. "Een absolute expert", noemt Francken hem. De commissie gaat zich buigen over alle aspecten van het terugkeerbeleid - zowel gedwongen als vrijwillig, dus. Ze komt vanaf vandaag samen en zal dat maandelijks doen gedurende zeker twee jaar. Na één jaar zal de commissie een tussentijds rapport uitbrengen met aanbevelingen.

De experts bestaan uit DVZ-baas Freddy Roosemont, CGVS-baas Dirk Van den Bulck, Fedasil-chef Jean-Pierre Luxen, politiebaas Catherine De Bolle, baas van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie Thierry Gillis, een afgevaardigde van de luchtvaartmaatschappij en van de pilotenvereniging. Zij kunnen extra experts, zoals de ngo Vluchtelingenwerk Vlaanderen, uitnodigen.