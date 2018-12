Nieuwe coalitie heeft drie prioriteiten 10 december 2018

Koopkracht, veiligheid en klimaat. Daar wil de oranje-blauwe coalitie zonder N-VA op inzetten. De premier wil ook constructief samenwerken met het parlement en zal daarvoor na zijn terugkeer uit Marrakesh de nodige contacten leggen. De premier drukte ook zijn appreciatie uit voor de regeringsleden van N-VA. "Nu is het zaak om een harmonieuze overdracht te regelen." De nieuwe ploeg wil inzetten op een ambitieus klimaatbeleid. "Enkele dagen geleden heeft de bevolking een sterk burgerlijk en politiek signaal gestuurd", erkent Michel. "We willen duidelijk maken dat we dat signaal hebben gehoord, in overleg met de deelstaten. We moeten bekijken hoe het mogelijk is een ambitieuze strategie te implementeren." Michel keert morgen al terug naar ons land. Hij wil dan zo snel mogelijk het parlement opzoeken.

HLN

