Nieuwe campagne voorgesteld: BOB heeft 'altijd nul op' 29 november 2019

00u00 0

Je bent pas echt BOB als je helemaal niks gedronken hebt. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe BOB-eindejaarscampagne die onder meer verkeersinstituut Vias en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde gisteren hebben voorgesteld. De slogan van de nieuwe campagne 'BOB. Altijd nul op' verschijnt eerstdaags in het straatbeeld, op tienduizenden bierviltjes in de cafés, en ook via de radio en sociale media zal de boodschap worden verspreid.

