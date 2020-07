Exclusief voor abonnees Nieuwe campagne moet tunnelreflex aanleren 07 juli 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert een nieuwe campagne die ons een tunnelreflex moet aanleren: meteen meer afstand houden bij het binnenrijden van de tunnelkoker. Omdat de zichtbaarheid en ruimte er sowieso beperkter zijn, is het essentieel zeker daar voldoende afstand te houden, klinkt de uitleg. In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels - de Kennedytunnel, Craeybeckxtunnel, Beverentunnel, Tijsmanstunnel, Vierarmentunnel en Liefkenshoektunnel - gebeuren jaarlijks zowat 200 ongevallen en 180 incidenten, vooral pech en verloren lading. Die zijn in eerste instantie nefast voor de verkeersveiligheid, maar brengen vaak ook schade toe aan de tunnelinfrastructuur. Naast een veilige volgafstand lanceert het Agentschap Wegen en Verkeer in juli nog twee thema's rond tunnelveiligheid: wat te doen bij pech en wat te doen bij brand in een tunnel.

