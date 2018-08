Nieuwe business: online spermadonor bestellen 21 augustus 2018

Honderden mannen bieden online hun sperma aan aan vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. 'Telefacts Zomer' kijkt vanavond naar deze boomende 'business'. Het gaat snel, zonder veel rompslomp in vruchtbaar-heidsklinieken, en is bijzonder eenvoudig. Het is voor veel vrouwen een nieuwe manier om snel zwanger te worden. Onbekende mannen komen het sperma thuis afleveren. In de reportage die Julie Colpaert voorstelt, worden drie van zulke donors een jaar gevolgd. Zoals Clive, een 61-jarige die al meer dan 60 kinderen verwekt heeft, en Mich (34), die fier is op z'n 'werk'. "Ik doneer omdat ik mensen wil helpen bij wat ze hopen en dromen. Ik ben er trots op. Het is het beste wat ik al gedaan heb." (TDS)

