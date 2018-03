Nieuwe bus blinkt uit in eenvoud 27 maart 2018

Busje komt zo. De Rode Duivels hebben een nieuwe spelersbus, met extra beenruimte en lederen zetels. Wat luxe betreft, zijn we daarmee uitverteld: geen pokertafels of reuzeschermen voor Kevin De Bruyne en Dries Mertens. Op aanraden van bondscoach Martínez is namelijk gekozen voor éénvoud - iedereen gelijk voor de wet. Op de flank van het zwarte voertuig prijkt in rode letters de slogan van de nationale ploeg: #redtogether. Hoeveel de nieuwste aanwinst gekost heeft, wilde niemand kwijt. (PJC)

