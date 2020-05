Exclusief voor abonnees Nieuwe buren: een familie oehoes 18 mei 2020

00u00 0

Normaal maken oehoes, de grootste uilensoort van Europa, hun nesten tussen de bomen - ver weg van de bewoonde wereld. Niet in Geel, daar wonen sinds een vijftal weken drie oehoekuikens op het balkon van een appartementsgebouw. "Op paaszaterdag zag ik dat een oehoe haar eieren had uitgebroed in mijn bloembak van 1 meter op 2", vertelt bewoner Jos Baart (64). "Intussen wegen ze alle drie al ongeveer anderhalve kilo. In de vroege avond verdwijnt de mama, om samen met de vader van de jongen op jacht te gaan." Dan houden de drie kuikens Jos gezelschap, terwijl die in de zetel naar tv kijkt of... een uiltje knapt.

