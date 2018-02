Nieuwe brug moet nu al afgebroken worden 07 februari 2018

Een deel van de aanloophelling naar de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde in het Oost-Vlaamse Wetteren moet worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. De kwaliteit van het gestorte beton bleek na onderzoeken onvoldoende te zijn. De opening van de brug, die 4,8 miljoen euro kost, is met enkele maanden uitgesteld en wordt in juli voorzien. Pas in het najaar kan dan de oude voetgangersbrug, broedplaats van een kolonie beschermde zwaluwen, worden afgebroken.

