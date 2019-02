Nieuwe blessure Vermaelen 19 februari 2019

00u00 0

Thomas Vermaelen behoort niet tot de selectie van Barcelona die naar Lyon is vertrokken voor de achtste finales in de Champions League. De Rode Duivel is out met een contractuur in het rechterbeen. Vermaelen stond zaterdag nog 90 minuten op het veld tegen Real Valladolid. Bij Lyon zit Jason Denayer wél in de selectie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN