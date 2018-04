Nieuwe biografie eind deze maand in boekhandel 18 april 2018

Bij het afscheid vroeg Arie Haan: "Kun je wel wat reclame voor mijn biografie maken, alstublieft?" Omdat het ene plezier het andere waard is, bij deze: eind deze maand komt 'Terug naar Finsterwolde' uit. In het boek, geschreven door auteur Jules van der Wardt, blikt Haan terug op zijn carrière in het betaalde voetbal. 'Hij spaart zichzelf, medespelers, spelers, managers en bestuursleden niet', klinkt het. Uitgever is Edicola.