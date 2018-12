Nieuwe bewoners in Pairi Daiza Acht bruine beren 29 december 2018

Pairi Daiza heeft nieuwe, opvallende bewoners: acht bruine beren. De Henegouwse zoo verspreidde gisteren een filmpje van een van de dieren, die flink in een hoop zaagsel had gerold. Vanaf de lente worden ze uitgezet in hun nieuwe wooneenheid. De roofdieren werden half november al vanuit verschillende Scandinavische dierentuinen naar Brugelette overgebracht. "De beren, allemaal jonge dieren van 1 tot 2 jaar oud, voelen zich na een aanpassingsperiode duidelijk goed in ons park", zegt hoofddierenarts Tim Bouts. "Net voor hun transport waren ze al aan het 'vertragen' voor hun winterslaap, maar eens hier zijn ze ook echt ingedommeld. We verwachten dat ze half maart, voor de start van het nieuwe seizoen, goed wakker zijn."

