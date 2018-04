Nieuwe bewaker voor politiekantoor 12 april 2018

Wie gisteren voorbij de poort wilde van het Algemeen Politiecentrum in Gent moest langs een dubbele controle passeren. Niet alleen een politie-inspecteur controleerde de bezoekers, ook zijn hond Ares hield een oogje in het zeil. De 2,5 jaar oude Mechelse herdershond is al een jaar in dienst bij de Gentse politie. Mogelijk zal Ares in de toekomst nog aan de controlepost te zien zijn. "Want elk lid van ons korps moet op regelmatige basis aan de ingang van het commissariaat toezicht houden." De trouwe viervoeter keek heel aandachtig toe. In ruil voor een koekje deed hij met plezier de poort open. (JEW)

